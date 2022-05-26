"Зачищають" гранатами підвали з цивільними: СБУ перехопила розмову окупанта
СБУ перехопила ще одну розмову російського військового. Під час дзвінка окупант розповів про звірства його батальйону щодо цивільних українців.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.
Військовий розповів про те, як окупанти "зачищають" гранатами підвальні приміщення з українцями.
"Ми зачищаємо підвали, знаєш як? Не питаємо, хто там, а гранати кидаємо, байдуже взагалі. У нас загін називається загін самогубців, загін головорізів", - хизується окупант.
Окупант почав заспокоювати свою дружину тим, що нібито, це є звичайною практикою серед військових.
Також він розповів про випадок, коли інший батальйон відрізав язика жінці, аби вона "нічого не розповіла", після чого її зґвалтували й вбили.
"Я тут творю взагалі, що захочу. Убиваю всіх, мені байдуже взагалі: цивільних, не цивільних. Я можу просто взяти ніж, вуха відрізати", - розповідає військовий.
У відео присутня ненормативна лексика!
Нагадаємо, РБК-Україна писало про ще одну розмову окупанті під час якої він жаліється на те, що увесь світ підтримує Україну озброєнням, коли самі ж російські військові інколи не мають навіть й бронежилетів.
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