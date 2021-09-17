Навіщо торгівельним центрам змінювати концепцію: конкуренція посилюється

Одна з головних причин необхідності проведення реконцепції об’єкта — зростання конкурентних загроз. За рівнем насиченості торговельними площами на 1000 мешканців Київ зараз має 606 кв.м та обійшов головні торгові столиці СНД і ряд міст східної Європи.
Які фактори призводять до необхідності комплексної реконцепції або принципової зміни функціонування ТЦ повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Костянтина Олійника, керівника департаменту стратегічного консалтингу компанії UTG.
Необхідність зміни концепції також пояснюється життєвим циклом об’єкта (приблизно 8-10 років), за час якого спостерігається моральне і фізичне старіння, втрата інтересу з боку покупців і орендарів, значне зниження показників операційної діяльності.
Принципові типи реновацій і реконцепцій:
Планові – пов’язані з моральним і технічним старінням, постійним зниженням операційних показників: відвідуваності, заповнюваності, прибутковості.
Планові реконцепції діляться на підтипи:
Прикладом еволюційної реконцепції є ТРЦ Gulliver, який постійно проводить ротацію орендарів, створив нову точку тяжіння відвідувачів – медіафасад.
Прикладом можна назвати вінницький ТРЦ SMall, який був відкритий в ході реконструкції колишнього ТЦ "Дастор".
Вимушені реновації пов’язані зі змінами на ринку, появою нових конкурентних погроз, посиленням тиску. Вони можуть бути неминучими або екстремальними.
"До екстремальних реконцепцій девелоперів стимулювало небувале зростання активності на ринку офісної нерухомості 2016-2020 років, трансформувавши ТРЦ "Макрос", ТЦ Silver Breeze, InSilver, готелю "Кооператор", "Славутич", кінотеатр "Зоряний", фабрику М.Вороніна, заводи "Арсенал", "ЕлектроПриладПостач" та багато інших в БЦ", – коментує Костянтин Олійник.
Раніше ми розповідали, що пандемія прискорила трансформацію ринку готельної нерухомості.