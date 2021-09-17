Навіщо торгівельним центрам змінювати концепцію: конкуренція посилюється

Одна з головних причин необхідності проведення реконцепції об’єкта — зростання конкурентних загроз. За рівнем насиченості торговельними площами на 1000 мешканців Київ зараз має 606 кв.м та обійшов головні торгові столиці СНД і ряд міст східної Європи.

Які фактори призводять до необхідності комплексної реконцепції або принципової зміни функціонування ТЦ повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Костянтина Олійника , керівника департаменту стратегічного консалтингу компанії UTG .

Необхідність зміни концепції також пояснюється життєвим циклом об’єкта (приблизно 8-10 років), за час якого спостерігається моральне і фізичне старіння, втрата інтересу з боку покупців і орендарів, значне зниження показників операційної діяльності.

Принципові типи реновацій і реконцепцій:

Планові – пов’язані з моральним і технічним старінням, постійним зниженням операційних показників: відвідуваності, заповнюваності, прибутковості.

Планові реконцепції діляться на підтипи:

Еволюційні – регулярне поліпшення, модернізація, оновлення, поточний ремонт торгової галереї, місць громадського користування, інженерних систем, концептуального наповнення, окремих зон, зміна форматів і ротація орендарів, інше.

Прикладом еволюційної реконцепції є ТРЦ Gulliver, який постійно проводить ротацію орендарів, створив нову точку тяжіння відвідувачів – медіафасад.

Революційні – капітальне, комплексне оновлення та ремонт, що проводяться раз в 7-10 років з можливим переглядом розміру і формату, ребрендингом.

Прикладом можна назвати вінницький ТРЦ SMall, який був відкритий в ході реконструкції колишнього ТЦ "Дастор".

Вимушені реновації пов’язані зі змінами на ринку, появою нових конкурентних погроз, посиленням тиску. Вони можуть бути неминучими або екстремальними.

Неминучі – викликані негативними наслідками розвитку ринку, суттєвим просіданням операційних показників, збитковістю. Приклад вимушеної реконцепції ТРЦ Planeta Mall в Харкові, який має стати найбільшим ТРЦ Східної України.

– викликані негативними наслідками розвитку ринку, суттєвим просіданням операційних показників, збитковістю. Приклад вимушеної реконцепції ТРЦ Planeta Mall в Харкові, який має стати найбільшим ТРЦ Східної України. Екстремальні – комплексний редевелопмент або зміна формату, недоцільність подальшої експлуатації об’єкта, незатребуваність на ринку.

"До екстремальних реконцепцій девелоперів стимулювало небувале зростання активності на ринку офісної нерухомості 2016-2020 років, трансформувавши ТРЦ "Макрос", ТЦ Silver Breeze, InSilver, готелю "Кооператор", "Славутич", кінотеатр "Зоряний", фабрику М.Вороніна, заводи "Арсенал", "ЕлектроПриладПостач" та багато інших в БЦ", – коментує Костянтин Олійник.