Умільці полагодили Tesla Model S за 5 тисяч доларів тоді як сама компанія вимагала 23 тисячі

За заміну батареї електромобіля Tesla Model S P85 2013 року випуску на офіційному сервісі зажадали суму, рівну вартості всього автомобіля. Власник звернувся на неофіційне СТО, де ремонт обійшовся йому на 75% дешевше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Vice .

Все почалося з того, що акумуляторна батарея на улюбленій Теслі американця Тайлера Гувера перестала тримати заряд - діагностична система повідомила, що максимальна ємність радикально зменшилася, і проїхати вдасться не більше 80 км.

Після цього Гувер звернувся в офіційний сервіс Tesla з проханням розв'язувати проблему. Там оголосили, що необхідна заміна батареї та, оскільки гарантія на неї сплинула, викотили власнику рахунок на 22,5 тисячі доларів. До слова, приблизно за ці гроші в США можна придбати стару 8-річну Tesla Model S.

Гувер перерахував гроші в гаманці, почухав у потилиці й вирішив звернутися до "гаражників". А допоміг йому в цьому ентузіаст річ Бенуа, який зламав програмне забезпечення Tesla і побудував пару електромобілів з викинутих деталей. Бенуа знайшов електромеханіка, який діагностував проблему і відремонтував електрокар приблизно за $5 тис. — тобто на 75% дешевше, аніж запросив офіційний сервіс.

Цікаво, що маркетологи Tesla позиціонують електромобілі марки як надзвичайно складні пристрої, для ремонту якого потрібні виключно навчені й сертифіковані фахівці.

При цьому, більшість ремонтних робіт не можна зробити через встановлені компанією "програмних замків". Приблизно тим же самим займається і виробник смартфонів Apple. Проте, знаходяться умільці-хакери, яким зламують ПО та обминають обмеження.

Цікаво, що Tesla недавно випустила Toolbox — набір діагностичного програмного забезпечення, яке покаже, які проблеми є у конкретної машини. Але обійдеться він в 3 тисячі доларів на рік або 100 доларів при оренді на 24 години.