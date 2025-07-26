Забытый чемодан парализовал один из крупнейших вокзалов Парижа: детали инцидента

Праздничные выходные на парижских вокзалах начались с задержек и эвакуаций. В субботу, 26 июля, из-за оставленного багажа на станции Монпарнас остановили движение поездов более чем на полтора часа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
В субботу утром, 26 июля, вокзал Монпарнас в Париже испытал значительные задержки из-за оставленного багажа в поезде TGV, который прибыл из Кемпера.
С 9:53 до 11:30 ни один поезд не смог отправиться со станции. Несмотря на несколько объявлений с просьбой к владельцу вещей появиться, пассажир не откликнулся. Поэтому пришлось привлечь службу обезвреживания взрывоопасных предметов.
Главный вестибюль вокзала был эвакуирован, а пассажирам временно запретили передвигаться через установленные границы безопасности.
По данным железнодорожного оператора SNCF, операция длилась примерно пятнадцать минут и завершилась около 11:15 утра.
Чтобы ускорить посадку после инцидента, работники станции открыли все ворота. В то же время поезда в Бордо, Ренн, Андай и Тулузу отправились с задержками до 1 часа 40 минут.
Единственный поезд, которому позволили отправиться во время инцидента - рейс в Брест в 10:53. Его платформа находилась в зале 3, в отдалении от основных зон эвакуации.
Несмотря на задержки, среди пассажиров царила спокойная атмосфера. Представитель SNCF отметил, что это была стандартная процедура безопасности, которую часто применяют на вокзалах Парижа.
Заметим, что несколько лет назад двое бездомных, находясь в состоянии алкогольного опьянения, собрались "взорвать все" на железнодорожной станции Монпарнас в Париже.
Их задержали на вокзале с 9 газовыми баллонами.
Кроме того, в прошлом году во Франции произошел масштабный сбой в работе железной дороги в день начала Олимпийских игр.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.