Забытый чемодан парализовал один из крупнейших вокзалов Парижа: детали инцидента

Праздничные выходные на парижских вокзалах начались с задержек и эвакуаций. В субботу, 26 июля, из-за оставленного багажа на станции Монпарнас остановили движение поездов более чем на полтора часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro .

В субботу утром, 26 июля, вокзал Монпарнас в Париже испытал значительные задержки из-за оставленного багажа в поезде TGV, который прибыл из Кемпера.

С 9:53 до 11:30 ни один поезд не смог отправиться со станции. Несмотря на несколько объявлений с просьбой к владельцу вещей появиться, пассажир не откликнулся. Поэтому пришлось привлечь службу обезвреживания взрывоопасных предметов.

Главный вестибюль вокзала был эвакуирован, а пассажирам временно запретили передвигаться через установленные границы безопасности.

По данным железнодорожного оператора SNCF, операция длилась примерно пятнадцать минут и завершилась около 11:15 утра.

Чтобы ускорить посадку после инцидента, работники станции открыли все ворота. В то же время поезда в Бордо, Ренн, Андай и Тулузу отправились с задержками до 1 часа 40 минут.

Единственный поезд, которому позволили отправиться во время инцидента - рейс в Брест в 10:53. Его платформа находилась в зале 3, в отдалении от основных зон эвакуации.

Несмотря на задержки, среди пассажиров царила спокойная атмосфера. Представитель SNCF отметил, что это была стандартная процедура безопасности, которую часто применяют на вокзалах Парижа.