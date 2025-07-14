Забудьте об этих сладостях, если хотите похудеть: топ-3 запрещенных десертов

Даже "безобидные" на первый взгляд десерты могут скрывать огромное количество калорий, сахара и вредных жиров, которые сводят на нет все ваши усилия для похудения.

РБК-Украина рассказывает о тройке десертов, которые лучше не есть или очень ограничить, если вы желаете сбросить вес.

Молочный шоколад

Для многих молочный шоколад - это синоним удовольствия. Но если вы на пути к стройности, он станет настоящим препятствием.

Почему он опасен?

Избыток сахара

В молочном шоколаде сахар часто является главным ингредиентом, значительно превосходящим какао. Это вызывает резкие скачки уровня глюкозы в крови, что приводит к интенсивному выделению инсулина и последующему отложению жира.

Высокая калорийность

Комбинация сахара, молочного жира и какао-масла делает молочный шоколад чрезвычайно калорийным продуктом. Даже небольшая плитка содержит значительную часть вашей суточной нормы калорий, при этом не обеспечивая длительного ощущения сытости.

Низкая питательность

В отличие от черного шоколада, молочный содержит минимум полезных антиоксидантов и других биоактивных соединений, которые присутствуют в какао. Это "пустые калории" без значительной пользы для организма.

Если очень хочется шоколада, выберите черный шоколад с содержанием какао 70% и более. Он содержит меньше сахара и больше антиоксидантов. Потребляйте его в небольших количествах (один-два квадратика). Также прекрасно подойдут свежие фрукты и ягоды.

Калорийность такого продукта 550 калорий на 100 граммов, это очень много.

Вафли со сгущенкой (или с другой начинкой)

Это хрустящее лакомство, особенно с густой сладкой начинкой, является еще одним скрытым врагом похудения. Они кажутся легкими, но их состав - это удар по диете.

Почему они опасны?

Сочетание быстрых углеводов и вредных жиров

Вафли изготавливаются из рафинированной муки (быстрые углеводы), а начинка часто содержит огромное количество сахара, трансжиров и гидрогенизированных масел (в случае со сгущенкой - еще и молочный сахар и жир). Такое сочетание является идеальным для быстрого набора веса и негативного влияния на сердечно-сосудистую систему.

Высокий гликемический индекс

Эти продукты моментально повышают уровень сахара в крови, вызывая резкий выброс инсулина. Это не только способствует жироотложению, но и вызывает быстрое возвращение чувства голода, провоцируя переедание.

"Пустая" энергия

Вафли со сгущенкой дают много калорий, но почти не содержат полезных микроэлементов, витаминов или клетчатки, которая бы способствовала пищеварению и насыщению.

Приготовьте домашние фруктовые чипсы (запеченные яблоки, груши), ягодно-фруктовые смузи без сахара, или легкие рисовые хлебцы с тонким слоем натурального арахисового масла без сахара.

Чизкейк

Хотя чизкейк может показаться более "изящным" десертом, его состав делает его одним из самых опасных для тех, кто стремится похудеть.

Почему он опасен?

Чрезвычайная калорийность

Основа чизкейка - это, как правило, измельченное печенье с маслом, а начинка - это сочетание сливочного сыра, сахара, сливок и яиц. Все это делает его одним из самых калорийных десертов. Даже небольшой кусочек может содержать больше калорий, чем полноценный обед.

Большое количество насыщенных жиров

Сливочный сыр и сливки - это источники насыщенных жиров. Хотя в умеренных количествах они не являются абсолютным злом, их избыток в сочетании с сахаром значительно повышает риски для здоровья сердца и способствует набору веса.

Сахар в сочетании с жирами

Такое сочетание является наиболее разрушительным для фигуры. Организм эффективнее превращает сахар в жир, если он потребляется вместе с большим количеством жиров.

Отсутствие клетчатки и белка для сытости

Чизкейк, несмотря на свою сытность по калориям, не дает такого насыщения, как, например, белковый омлет или цельнозерновые продукты, поскольку в нем мало клетчатки и белка относительно калорийности.

Попробуйте приготовить домашний творожный десерт из нежирного творога, натурального йогурта, фруктов и небольшого количества меда. Или же насладитесь порцией греческого йогурта с ягодами.

Калорийность чизкейка 323 калории на 100 граммов.