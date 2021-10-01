"Забудьте про антибіотики": експерт розповіла про смертельний ризик самолікування COVID-19

Вона нагадала, що не менш важливо вибрати правильне лікування під час перебігу хвороби.

"Ці смерті, вони не тільки про те, що не вакциновані люди, вони ще й про дуже високі ризики, пов'язані з неправильним лікуванням і самолікуванням. Будь ласка, забудьте слово "антибіотики", поки для цього не буде вагомих підстав. Знайдіть собі хорошого лікаря і перестаньте робити дурниці, тому що ви можете себе вбити цим", - заявила Булавінова.

p>У новому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" під час прямого ефіру 1 жовтня обговорюють конфлікт спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова та голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, нову хвилю коронавірусу, а також тарифи на газ у прийдешньому опалювальному сезоні. Серед гостей і експертів у студії - Віталій Кличко, Тарас Жиравецький, Дмитро Ламза, Катерина Булавінова та інші.



Нагадаємо, у попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" Саакашвілі назвав головну причину безладу в Україні.



Також сам Савік Шустер викрив психологію президента РФ і розповів про стратегію Путіна проти України.



Крім того, стало відомо, за що звільнили колишнього генпрокурора Рябошапку насправді.



Ще експерти вияснили, з якою емоцією в Україні живуть сьогодні 16-18-річні українці.



Також у ефірі показали реконструкцію замаху на Сергія Шефіра.