Забрызгали баллончиком и избили. В Харькове начали расследование из-за конфликта с ТЦК
В Харькове, во время проверки документов, произошел конфликт между представителями территориального центра комплектования (ТЦК) и мужчиной. Начато досудебное расследование по факту возможных противоправных действий со стороны военнослужащих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу специализированную прокуратуру в сфере обороны Восточного региона.
Отмечается, что досудебное расследование осуществляется против военнослужащих Слободского районного ТЦК. Во время остановки транспортного средства и проверки военно-учетных документов военные нанесли телесные повреждения мужчине.
"Продолжаются первоочередные следственные действия, осуществляется изъятие видеозаписи события, маршрутных листов в помещении Слободского РТЦК и СП города Харьков и т.д.", - добавляет прокуратура.
Конфликт с ТЦК в Харькове
Как рассказывают местные Telegram-канал, конфликт возник в присутствии правоохранителей. Мужчину, которого остановили для проверки документов, суд якобы ранее ошибочно признал погибшим после того, как он занимался эвакуацией людей в 2022 году. Сейчас же он пытается обжаловать это решение.
Несмотря на это, военные на блокпосту заявили, что он должен был явиться в ТЦК, из-за чего конфликт обострился. На видео также видно, как мужчину, который сидел в машине, облили газовым баллончиком, а впоследствии его можно увидеть с разбитой бровью.
В другом видео сотрудники ТЦК просят его выйти из автомобиля, однако он отказался, мотивируя это тем, что военные не показали свои документы.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что очередной конфликт с ТЦК недавно произошел в Запорожье. Тогда же военный открыл огонь в воздух.
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