Забрали номер и вытолкали за дверь. Звездный конкурент Мудрика не нужен "Челси"

"Синие" лишили англичанина 7-го номера и запретили появляться на тренировочной базе. Он также не попал в заявку на матч Лиги конференций против швейцарского "Серветта".

Стерлинг потерял культовый номер на "Стэмфорд Бридж". Менеджмент лондонцев решил отдать "семерку" новичку команды Педру Нету, хотя он успел сыграть за "Челси" под 19-м номером. К тому же "синие" готовы бесплатно обменять футболки фанатам.

В то же время "Челси" сообщил Стерлингу, что его пребывание даже на тренировках команды нецелесообразно. Мол, клуб занимается его продажей до завершения трансферного окна. Англичанин провел в столице всего два сезона, а теперь не входит в планы тренера Энцо Марески.

Кто такой Рахим Стерлинг

Уроженец столицы Ямайки Кингстона, в детстве переехал с матерью в Лондон. Занимался в академии "Куинз Парк Рейнджерс", а в 15 лет перебрался в "Ливерпуль".

Дебютировал на профессиональном уровне в сезоне 2011/12. В последующие три кампании был основным в составе "красных". Летом 2015 года за 44 млн фунтов плюс бонусы перешел в "Манчестер Сити". В составе "горожан" завоевал 4 чемпионских титула и ряд других трофеев.

В летнее трансферное окно-2022 перешел в "Челси" за 47,5 млн фунтов. В рядах "синих" провел 81 матч, в которых забил 19 мячей и отдал 12 результативных передач. Может закрыть любую позицию в линии атаки.