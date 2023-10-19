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Запрет УПЦ МП. В Раде назвали сроки окончательного принятия законопроекта

Фото: нардеп Евгения Кравчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Валерия Полищук

Законопроект о запрете Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) окончательно может быть принят не ранее чем через месяц.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала депутат от "Слуги народа", заместитель председателя комитета по ВР по гуманитарной и информационной политике Евгения Кравчук.

"Профильный комитет гуманитарной и информационной политики - мы, конечно, не будем затягивать процесс, но и хотим его сделать максимально инклюзивным. 14 дней есть у народных депутатов на подачу правок", - заявила она. 

По ее словам, комитет обязательно создаст рабочую группу, в которую пригласили и представителей Всеукраинского совета церквей.

"И обязательно сделаем раунд обсуждений, возможно, правок, есть на самом деле и депутатские законопроекты и об упрощении переходов (приходов, - ред.), и законопроекты, которые депутаты зарегистрировали по просьбе главы Службы безопасности, и, конечно, каждый депутат может подать поправку ко второму чтению", - добавила Кравчук.

Она отметила, что в самом комитете законопроект будут дорабатывать не менее месяца. 

"Поэтому, конечно, мы затягивать не будем, но тщательно проведем все, дадим возможность выслушать всех. Если говорить о сроках, то с таким обязательным таймлайном, я думаю, в самом комитете не меньше месяца нужно будет для тщательной доработки", - подчеркнула депутат.

Запрет УПЦ МП в Украине

В этом году Служба безопасности Украины провела ряд проверок епархий УПЦ МП. Десятки служителей Московского патриархата получили подозрение за разжигание вражды, отрицание войны и даже государственную измену.

С начала полномасштабной войны спецслужба разоблачила более 60 клириков УПЦ МП, работавших на РФ, продавали оружие и детскую порнографию.

Сегодня Верховная рада в первом чтении приняла законопроект о запрете УПЦ МП.

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