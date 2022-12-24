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Задолженность за "зеленую" электроэнергию в Украине составляет 70%, - эксперт

Фото: задолженность за "зеленую" электроэнергию в Украине составляет 70% (pixabay)
Автор: Юлия Бойко

Банки, предоставлявшие инвесторам кредиты на строительство "зеленых" электростанций в Украине, требуют своевременной выплаты процентов и тела кредитов, несмотря на то, что уровень недоплат предприятиям зеленой энергетики составляет 70%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управляющего партнера UDP Renewables Сергея Евтушенко.

"Мы, как компания оператор, видим, что у нас средний уровень сбора выручки по году составляет 30%. Нас эта ситуация, конечно, беспокоит", - заявил Евтушенко.

По его словам, "Гарантированный покупатель" отчитывается о 100% оплате в низкий сезон генерации электроэнергии, а вот задолженность, накопленная в высокий период генерации, остается значительной.

По его мнению, "Гарпок" должен обеспечивать максимальный уровень расчетов, ведь банки требуют от предприятий отрасли выплачивать кредиты и не соглашаются на реструктуризацию.

"У нас с банками взрослые отношения. Нам никто льгот никаких не дает. На реструктуризации банки тоже часто не идут. Только ты просрочишь выплату процентов по кредиту имеешь усложнение условий. Наша ситуация не проста в целом", - резюмирует управляющий партнер UDP Renewables.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что предприятия зеленой энергетики могут обеспечивать определенные потребности в электроэнергии вокруг себя в разных уголках государства даже при ситуации блэкаута в Украине.

Также Владимир Зеленский заявлял, что Украина может стать "зеленым энергохабом" для Европы и наращивать экспорт электроэнергии в ЕС, чтобы заменить "грязные" российские энергоресурсы.

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