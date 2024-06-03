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Поставщики универсальных услуг с марта этого года не получают денежные средства, - эксперт

Фото: задолженность перед "Прикарпатьеэнерготрейд" по ПСО составляет 260 млн грн (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Поставщики универсальных услуг в Украину с марта этого года не получали живых средств.

Об этом заявил руководитель "Прикарпатьяэнерготрейд" Олег Дацко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

"С марта мы не получаем живых средств от "Энергоатома". И не только мы. Поэтому ситуация для поставщиков электроэнергии становится угрожающей. Мы получаем зачисление частично по приказу №132 и взаимозачеты. С января по май 2024 года у нас происходит рост долга. начало января по нашей компании был долг 1 миллиард 100 миллионов гривен. На начало мая – 1 миллиард 360 миллионов. То есть, задолженность составляет 260 млн грн", - сказал Дацко.

По словам руководителя "Прикарпатьяэнерготрейда", денег не хватает на операционные расходы.

"Мы не можем направлять средства на закупку электроэнергии и операторов системы передачи и распределения. Если с первыми мы еще держимся, но растет задолженность оператору системы распределения", - подчеркнул он.

Ранее глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что "Энергоатом" снова начал накапливать долги перед поставщиками универсальных услуг за услуги обеспечения населения электроэнергией.

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Электроэнергия