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Хворий на COVID-19 президент Франції йде на поправку

Автор: РБК-Україна

Президент Франції Еммануель Макрон, який захворів на COVID-19, йде на поправку. Стан його здоров'я покращується.

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Про це повідомили в Єлисейському палаці, передає bfmtv.

У повідомленні говориться, що стан здоров'я Макрона "показує ознаки поліпшення". Більш докладної інформації надано не було.

Зазначимо, Макрон ізольований в президентській резиденції Ла Лантерн у Версалі. Саме звідти він дистанційно веде переговори з іноземними лідерами, а також приймає участь у засіданнях Ради міністрів.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що Макрон здав позитивний тест на коронавірус, ПЛР-тест було зроблено при появі перших симптомів. Крім нього на самоізоляцію пішла його дружина Бріджит Макрон.

Пізніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс відправився на самоізоляцію, оскільки контактував з Макроном. Крім того, ізолювалися прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта, який проводив з ним зустріч за день до підтвердженого тесту, а також прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін.

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