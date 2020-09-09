Захворів доброволець: випробування вакцини проти коронавіруса вперше призупинено

Фармацевтична компанія AstraZeneca заявила, що вона "добровільно припинила" клінічне випробування своєї вакцини проти коронавіруса. Таке рішення було прийнято після того, як захворів доброволець, на якому випробовували вакцину.

Про це пише AFP.

Компанія, яка розробляє препарат разом з Оксфордським університетом, є лідером глобальної гонки за вакцину проти COVID-19.

Випробування припинені, щоб дати можливість незалежному комітету розглянути дані про безпеку вакцини.

"Це нормальна дія, яка повинна відбуватися кожного разу, коли в одному з випробувань виявляється потенційно незрозуміле захворювання. Поки воно досліджується, це гарантує збереження цілісності випробувань", - йдеться в заяві компанії.

Паузи під час клінічних випробувань не рідкість, але вважається, що це вперше відбулося при випробуванні вакцини проти коронавіруса.

AstraZeneca - одна з дев'яти компаній, у даний час знаходяться на завершальній стадії випробувань вакцин. 31 серпня США компанія почала набирати 30 тисяч волонтерів для участі у випробуваннях.

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія підписала перший договір на закупівлю 300 млн доз від коронавіруса з розробником AstraZeneca.

Нагадаємо в ВООЗ заявляли, що масова вакцинація від СОVID-19 в світі очікується не раніше середини 2021 року.