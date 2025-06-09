Заберут и оштрафуют на месте. Что нельзя перевозить через границу с Польшей

Пересекая границу с Польшей, украинцам важно знать, какие вещи запрещены к перевозке, а какие можно ввозить только с ограничениями. Нарушение таможенных правил грозит конфискацией имущества и строгими санкциями.
РБК-Украина рассказывает, что категорически запрещено ввозить в Польшу, какие вещи требуют специальных разрешений или ограничений, и что грозит в случае нарушения таможенных правил.
Под полный запрет попадают:
Нерецептурные препараты можно перевозить в Польшу, но не более 5 упаковок и то при условии, что они предназначены для собственного использования. Если человек проходит лечение препаратами, которые запрещены для перевозки, при себе надо иметь:
Для личного пользования разрешено ввозить:
Если у вас найдут запрещенные продукты (мясо, молоко и т.д.) - заставят выбросить. И только после этого позволят проезд. За отдельные нарушения могут конфисковать товар и выписать штраф - 50 евро за единицу (бутылка алкоголя, блок сигарет и т.д.).
Если провоз подпадает под уголовную ответственность (например, наркотики или оружие) - возможно открытие дела и задержание.
Перед выездом в Польшу обязательно проверьте багаж, лекарства, технику и документы. Это убережет вас от лишних проблем на границе.
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