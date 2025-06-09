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Заберут и оштрафуют на месте. Что нельзя перевозить через границу с Польшей

Что нельзя перевозить в Польшу (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Пересекая границу с Польшей, украинцам важно знать, какие вещи запрещены к перевозке, а какие можно ввозить только с ограничениями. Нарушение таможенных правил грозит конфискацией имущества и строгими санкциями.

РБК-Украина рассказывает, что категорически запрещено ввозить в Польшу, какие вещи требуют специальных разрешений или ограничений, и что грозит в случае нарушения таможенных правил.

Что категорически запрещено

Под полный запрет попадают:

  • оружие;
  • наркотики и токсичные вещества;
  • порнография;
  • антиквариат и археологические находки без документов о происхождении;
  • мясо, молочные продукты, консервы, картофель;
  • дикие животные, изделия из шкур хищников (волков, медведей, диких котов), икру редких рыб, трофеи, чучела хищных птиц, а также вещи из кожи змей, крокодилов, варанов - без специальных разрешений;
  • рецептурные лекарства с кодеином или эфедрином, например "Нурофен Плюс", "Кетанов", "Бронхолитин";

Нерецептурные препараты можно перевозить в Польшу, но не более 5 упаковок и то при условии, что они предназначены для собственного использования. Если человек проходит лечение препаратами, которые запрещены для перевозки, при себе надо иметь:

  • рецепт врача;
  • копию медицинской карты;
  • чек из аптеки,
  • справку с диагнозом и названием препарата (объем не более 500 мл).

Что можно перевозить, но с ограничением

Для личного пользования разрешено ввозить:

  • табак и алкоголь: 2 пачки сигарет или 2 пачки электронных, 10 сигар, 50 г табака, 1 л алкоголя крепостью более 22%, 2 л - до 22%, 4 л вина, 16 л пива;
  • продукты: до 5 кг фруктов и овощей, до 5 кг рыбы и морепродуктов, до 2 кг яиц и изделий из них, до 0,5 кг кофе и 100 г чая, до 2 кг меда, до 5 кг детского питания, до 2 кг корма для животных (если животное путешествует с вами);
  • конфеты и шоколадные изделия разрешены, если содержание молока и шоколада не превышает 20%;
  • растения, семена, саженцы - только с фитосанитарным сертификатом из страны экспорта;
  • средства защиты растений - должны быть зарегистрированы в Польше;
  • наличные - без декларирования разрешено до 10 тыс. евро;
  • техника - не более одной единицы (смартфон, фотоаппарат и т.д.). Больше - обязательно декларируется.

Что будет, если нарушить правила

Если у вас найдут запрещенные продукты (мясо, молоко и т.д.) - заставят выбросить. И только после этого позволят проезд. За отдельные нарушения могут конфисковать товар и выписать штраф - 50 евро за единицу (бутылка алкоголя, блок сигарет и т.д.).

Если провоз подпадает под уголовную ответственность (например, наркотики или оружие) - возможно открытие дела и задержание.

Перед выездом в Польшу обязательно проверьте багаж, лекарства, технику и документы. Это убережет вас от лишних проблем на границе.

РБК-Украина также рассказывало, за какие нарушения украинцев могут депортировать из Польши.

Ранее мы писали о том, что запрещено ввозить в Венгрию и какое наказание за это светит.

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