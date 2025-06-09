Заберут и оштрафуют на месте. Что нельзя перевозить через границу с Польшей

Что категорически запрещено

Под полный запрет попадают:

оружие;

наркотики и токсичные вещества;

порнография;

антиквариат и археологические находки без документов о происхождении;

мясо, молочные продукты, консервы, картофель;

дикие животные, изделия из шкур хищников (волков, медведей, диких котов), икру редких рыб, трофеи, чучела хищных птиц, а также вещи из кожи змей, крокодилов, варанов - без специальных разрешений;

рецептурные лекарства с кодеином или эфедрином, например "Нурофен Плюс", "Кетанов", "Бронхолитин";

Нерецептурные препараты можно перевозить в Польшу, но не более 5 упаковок и то при условии, что они предназначены для собственного использования. Если человек проходит лечение препаратами, которые запрещены для перевозки, при себе надо иметь:

рецепт врача;

копию медицинской карты;

чек из аптеки,

справку с диагнозом и названием препарата (объем не более 500 мл).

Что можно перевозить, но с ограничением

Для личного пользования разрешено ввозить:

табак и алкоголь: 2 пачки сигарет или 2 пачки электронных, 10 сигар, 50 г табака, 1 л алкоголя крепостью более 22%, 2 л - до 22%, 4 л вина, 16 л пива;

2 пачки сигарет или 2 пачки электронных, 10 сигар, 50 г табака, 1 л алкоголя крепостью более 22%, 2 л - до 22%, 4 л вина, 16 л пива; продукты: до 5 кг фруктов и овощей, до 5 кг рыбы и морепродуктов, до 2 кг яиц и изделий из них, до 0,5 кг кофе и 100 г чая, до 2 кг меда, до 5 кг детского питания, до 2 кг корма для животных (если животное путешествует с вами);

до 5 кг фруктов и овощей, до 5 кг рыбы и морепродуктов, до 2 кг яиц и изделий из них, до 0,5 кг кофе и 100 г чая, до 2 кг меда, до 5 кг детского питания, до 2 кг корма для животных (если животное путешествует с вами); конфеты и шоколадные изделия разрешены, если содержание молока и шоколада не превышает 20%;

разрешены, если содержание молока и шоколада не превышает 20%; растения, семена, саженцы - только с фитосанитарным сертификатом из страны экспорта;

- только с фитосанитарным сертификатом из страны экспорта; средства защиты растений - должны быть зарегистрированы в Польше;

- должны быть зарегистрированы в Польше; наличные - без декларирования разрешено до 10 тыс. евро;

- без декларирования разрешено до 10 тыс. евро; техника - не более одной единицы (смартфон, фотоаппарат и т.д.). Больше - обязательно декларируется.

Что будет, если нарушить правила

Если у вас найдут запрещенные продукты (мясо, молоко и т.д.) - заставят выбросить. И только после этого позволят проезд. За отдельные нарушения могут конфисковать товар и выписать штраф - 50 евро за единицу (бутылка алкоголя, блок сигарет и т.д.).

Если провоз подпадает под уголовную ответственность (например, наркотики или оружие) - возможно открытие дела и задержание.

Перед выездом в Польшу обязательно проверьте багаж, лекарства, технику и документы. Это убережет вас от лишних проблем на границе.