Заберут и оштрафуют на месте. Что нельзя перевозить через границу с Польшей
Пересекая границу с Польшей, украинцам важно знать, какие вещи запрещены к перевозке, а какие можно ввозить только с ограничениями. Нарушение таможенных правил грозит конфискацией имущества и строгими санкциями.
РБК-Украина рассказывает, что категорически запрещено ввозить в Польшу, какие вещи требуют специальных разрешений или ограничений, и что грозит в случае нарушения таможенных правил.
Что категорически запрещено
Под полный запрет попадают:
- оружие;
- наркотики и токсичные вещества;
- порнография;
- антиквариат и археологические находки без документов о происхождении;
- мясо, молочные продукты, консервы, картофель;
- дикие животные, изделия из шкур хищников (волков, медведей, диких котов), икру редких рыб, трофеи, чучела хищных птиц, а также вещи из кожи змей, крокодилов, варанов - без специальных разрешений;
- рецептурные лекарства с кодеином или эфедрином, например "Нурофен Плюс", "Кетанов", "Бронхолитин";
Нерецептурные препараты можно перевозить в Польшу, но не более 5 упаковок и то при условии, что они предназначены для собственного использования. Если человек проходит лечение препаратами, которые запрещены для перевозки, при себе надо иметь:
- рецепт врача;
- копию медицинской карты;
- чек из аптеки,
- справку с диагнозом и названием препарата (объем не более 500 мл).
Что можно перевозить, но с ограничением
Для личного пользования разрешено ввозить:
- табак и алкоголь: 2 пачки сигарет или 2 пачки электронных, 10 сигар, 50 г табака, 1 л алкоголя крепостью более 22%, 2 л - до 22%, 4 л вина, 16 л пива;
- продукты: до 5 кг фруктов и овощей, до 5 кг рыбы и морепродуктов, до 2 кг яиц и изделий из них, до 0,5 кг кофе и 100 г чая, до 2 кг меда, до 5 кг детского питания, до 2 кг корма для животных (если животное путешествует с вами);
- конфеты и шоколадные изделия разрешены, если содержание молока и шоколада не превышает 20%;
- растения, семена, саженцы - только с фитосанитарным сертификатом из страны экспорта;
- средства защиты растений - должны быть зарегистрированы в Польше;
- наличные - без декларирования разрешено до 10 тыс. евро;
- техника - не более одной единицы (смартфон, фотоаппарат и т.д.). Больше - обязательно декларируется.
Что будет, если нарушить правила
Если у вас найдут запрещенные продукты (мясо, молоко и т.д.) - заставят выбросить. И только после этого позволят проезд. За отдельные нарушения могут конфисковать товар и выписать штраф - 50 евро за единицу (бутылка алкоголя, блок сигарет и т.д.).
Если провоз подпадает под уголовную ответственность (например, наркотики или оружие) - возможно открытие дела и задержание.
Перед выездом в Польшу обязательно проверьте багаж, лекарства, технику и документы. Это убережет вас от лишних проблем на границе.
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