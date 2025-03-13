Психолог 3 ОШБр Анна Денисова: За классными штурмами кроется невыразимая боль и потеря здоровья

Какие психологические проблемы возникают во время войны

С увеличением продолжительности войны все чаще встречаются случаи расстройства адаптации, особенно среди мобилизованных, которые не были готовы к таким условиям. Также на фоне постоянного напряжения проявляются тревожные расстройства, а в некоторых случаях – психиатрические нарушения, которые оставались недиагностированными ранее.

"Самое первое, что бывает после боевых – острая реакция на стресс. Она длится до трех суток. Кто-то с ней справляется, кому-то нужна помощь. Иногда бойцы обращаются с проблемой и говорят, что будто сходят с ума, и тогда мы проводим определенную работу для стабилизации и для того, чтобы вернуть их обратно в боевую готовность. Так же есть люди, которые как бы понимали, что у нас идет война, но не были готовы к этому", – объясняет Денисова.

Например, как и мобилизованные, которые вынуждены идти в армию. Порой у них возникает расстройство адаптации, потому что просто психика не готова к этим условиям.

Значительную долю проблем составляют расстройства сна, которые могут быть вызваны сопутствующими психологическими факторами.

"Важно понимать, что расстройства сна могут быть из-за ненормированного графика, или из-за определенных расстройств. Если мы говорим о расстройстве адаптации или острой стрессовой реакции, то расстройство сна – один из критериев таких нарушений", – обращает внимание собеседница.

Как военные относятся к психологической помощи

По словам психолога Анны Денисовой, отношение военных к психологической помощи остается неоднозначным. Многие считают, что способны справиться самостоятельно, а это усложняет процесс обращения за поддержкой. Мол, "само пройдет".

Вместе с тем есть и положительная тенденция: растет количество тех, кто осознает необходимость консультаций со специалистами. Но, к сожалению, часто бойцы обращаются уже на поздних стадиях, когда, например, сталкиваются с острой реакцией на потерю сослуживцев.

Военные часто обращаются к психологам, только если есть острая реакция на стресс, – Анна Денисова

"Многие мужчины очень скептически относятся к психологам. Они не хотят лечиться, думают, что само пройдет. А когда уже какая-то очень острая реакция – тогда идет к врачу. Наверное, в некоторых случаях бойцы приходят уже тогда, когда они реально не могут. Один из примеров – это когда острая реакция на потерю. Проходит три месяца, и боец наконец приходит, потому что узнал, что я помогла кому-то из побратимов, которые переживали такую же потерю", – рассказывает Анна.

Психолог отмечает, что после длительного стресса без обращения к специалистам значительно труднее привести человека в чувства, ведь состояние значительно ухудшилось. Но иногда достаточно просто провести какую-то определенную терапию и объяснить причины самочувствия.

"Наверное, самая большая сложность работы в том, что им становится легче от терапии, но они не всегда готовы предпринимать действия для изменения этого состояния. "Ну, потому что мне же стало легче". Но мы работаем на превенцию. То есть нам нужно подготовить все необходимые средства и свою психику к тому, чтобы этого не случалось", – говорит психолог.

Гражданский и военный психолог: какие отличия

Одной из главных задач психологов, по словам Денисовой, – проведение психоэдукации, во время которой военным объясняют механизмы возникновения стрессовых состояний и способы их преодоления. Важно, чтобы военные осознавали необходимость заботы о своем психическом здоровье так же, как они готовятся к боевым задачам.

Она всегда приводит пример: когда военные идут на боевые, то всегда готовят для себя полностью всю экипировку, еду, делают закупки продуктов питания, проверяют оружие. Так же надо действовать и в отношении своей психики.

Но есть тенденция, когда люди сами обращаются к психологам и понимают необходимость поддержания эмоционального состояния.

Бывают случаи, когда бойцы длительное время проходят терапию, так когда их специалист уходит в отпуск, или же в силу определенных обстоятельств не может провести консультацию, то они обращаются за поддерживающей консультацией к другим психологам. Но она убеждена: находясь на фронте, военнослужащим лучше обращаться именно к военным психологам, а не гражданским.

"Работа с гражданским психологом очень часто отличается от военной психологии, потому что военная психология больше направлена на то, чтобы мы в короткое время вернули человека к боеспособности. Гражданский может помочь справиться с тревожными расстройствами, если они уже были у человека проявлены, особенно если у человека налажен контакт со специалистом. Но большинство ребят, которые обращаются в отпуске к специалистам – чувствуют эту дистанцию, потому что они не понимают их", – говорит Анна.

Она сама замечала, что с приходом в гражданскую жизнь многие военные хотят вернуться обратно на фронт. Недавно она спросила самих бойцов, что им интересно было бы услышать на лекции. Чаще говорили, что хотят услышать о желании вернуться к побратимам.

"И самый острый вопрос – почему ты, будучи уже в гражданской жизни, хочешь вернуться назад. Я сама задумывалась. Как будто все хотят отдохнуть. Наш организм на боевых или в прифронтовых местах – всегда в боевой готовности. Это постоянное напряжение. При тревожном расстройстве ты постоянно "на чеку". Так же у военных: в отпуске они снова ждут опасности. Как будто здесь спокойно должно быть и вроде все хорошо, но со мной что-то не так. И ты чувствуешь себя оторванным от этого мира", – объясняет специалист.

Военные говорят, что нередко чувствуют дистанцию между гражданскими психологами

Социальная дистанция между военными и гражданскими

Еще одна проблема – социальная дистанция между военными и гражданскими. После возвращения в тыл военные нередко чувствуют себя оторванными от окружения, что затрудняет их социализацию. Часто это вызывает непонимание со стороны семьи, которая ожидает возвращения того же человека, который был до войны. Военные, в свою очередь, не всегда готовы делиться своим опытом, чтобы не травмировать родных.

"Чувствуется дистанция, когда жены, девушки или семьи не понимают, что произошло с человеком, – говорит психолог, – Будто другой человек проезжает. И очень часто они хотят, чтобы этот человек стал таким же, но он никогда не будет таким".

По ее словам, есть случаи, когда семьи интересуются состоянием военных, и хотят как-то понять больше, но ребята не готовы к этому.

"И большая проблема в том, что большинство семей не понимает, что такое войско, и что такое война. Очень классно смотреть видео, когда проходят классно штурмы. Но что кроется за этим? Это неописуемая боль, это невероятное количество подготовки, это потеря здоровья", – рассказывает Денисова.

Она и на себе почувствовала, насколько важно понимать: ты не робот, и важно восстанавливаться. Однако очень трудно это делать на практике. Ей было очень ценно проходить это ощущение самой, чтобы потом помогать другим бороться с аналогичными проблемами.

Часто случается, что семьи наоборот подавляют состояние своих родных в армии, так как заставляют их чувствовать вину за то, что они оставили свои семьи и пошли защищать страну.

"Нам нужна поддержка наших родных, а часто они вместо того, чтобы гордиться, говорят: "Подумай о нас", "Зачем ты пошел". И это достаточно сильно деморализует. И уже не важно, какую ты психологическую работу проводишь в подразделении – это все нивелируется, потому что человек будто должен раздвоиться", – отмечает Анна.

Ей ребята иногда рассказывали, что импульсивно собирали вещи и просто уходили из войска. Потом понимали, что они совершили, и хотели вернуться. У командиров к ним из-за этого подрывалось доверие – даже при том, что бойцы могли проявлять свои лучшие черты.

"Психологическая устойчивость –это не просто хорошо есть, спать и иметь физической активности. Это и о социуме в целом. Потому что мы не можем от него закрыться. Особенно в армии – это командная работа. Ты не можешь быть на боевых и думать: "У меня все окей, я могу надеяться только на себя". И это очень большая проблема", – добавляет она.

Некоторые военные часто хотят вернуться на фронт, даже когда находятся дома в отпуске

Как отмечает психолог, полезным может быть участие в группах поддержки для семей военнослужащих и ветеранов, где люди с подобным опытом могут обмениваться мнениями и получать необходимую эмоциональную поддержку.

"Первая рекомендация – быть в этих группах. Потому что это люди, которые столкнулись с такой же проблемой. Для них так же это может быть больно, но они уже прошли этот путь. Иногда достаточно с ними просто посидеть, и уже становится легче", – отмечает она.

Также важно, чтобы семьи военных имели доступ к психологической помощи для лучшего понимания и поддержки своих родных.

Она часто спрашивает военных об отношениях в семье и о том, как часто они общаются. Бывает, что просто не хотят этого рассказывать. Другие говорят, что об этом не думали.

"Больше всего нас пугает неизвестность. Если мы не знаем, что будет в будущем – это самое сложное. Но в разговорах ты уже можешь очертить какую-то информацию. Был недавно пример. Боец говорит: "Я говорил (с женой – ред.), но она не хочет рассказывать, то и я не буду". Здесь важна комплексная работа. Меня как военного психолога, так же и семьям – тоже работа с психологом", – отмечает Денисова.

Она советует карточную игру "Миры". В ней есть вопросы о ранении, о плене, даже о смерти. Она помогает проговорить, какие бы человек хотел осуществить шаги в таких случаях. Помогает проговорить и последнюю волю воина: проговаривают с бойцами, когда те не могут обсудить это с родными напрямую.

"Военным чрезмерная эмоциональность часто непонятна. Они хотят от этого абстрагироваться. Они и так истощены. Хотят от этого отстраниться. Поэтому эта игра была бы полезной для настройки коммуникации с родными. Можно посмотреть видео с Ютуба об этой игре", – советует она.

Что делать, если военный закрывается в себе

В ситуациях, когда военный закрывается во взаимодействии с собратьями, важно придерживаться нескольких принципов.

"На первом этапе мы оказываем себе помощь, потому что мы должны заботиться о своем психическом здоровье. Второй принцип – "помоги своему побратиму". Пообщайся, настрой контакт. Возможно, ему что-то нужно, возможно, у него проблемы, о которых мы не знаем. И тогда мы можем помочь просто тем, что мы есть. Третий этап – применяем специфическую помощь. Это работа с психологом. Потому что очень часто мы не знаем, почему у человека это может возникнуть. Часто командиры говорят: "На тренировках он выкладывается, просто идеальный боец. А есть какая-то особенность – и все", – приводит она пример.

Также психолог советует время от времени проверять, все ли в порядке в подразделении. Возможно, кто-то начал себя как-то странно вести. Или не спит, потерял аппетит и не ест. Это небольшие составляющие, на которые надо обращать внимание. Хотя это сложно делать из-за самих боевых действий.

Дистанция в общении гражданских и военных может существенно возрастать

О страхе возвращения на поле боя

Для многих бойцов становится морально тяжелым возвращение к боевым действиям после травматических ситуаций. Нередко военные после первого боевого опыта испытывают сильный страх и нежелание возвращаться на линию боевого соприкосновения. В основном это связано с технологическим развитием войны, ведь ни в одной войне еще не было такого количества дронов.

"Они боятся, что сверху дрон, и что он прилетит. Или действительно, когда это травматическое событие, непосредственно связанное с этими дронами, когда на глазах сослуживца врезается дрон, или погибает, или получает серьезное ранение", – рассказывает Анна.

Нередко случаются и ситуации, когда бойцы после тяжелого выхода с позиций боятся возвращаться обратно и имеют панический страх. Когда говорят: "Я больше не могу, я боюсь".

"Это настолько частое проявление, особенно после первых выходов. Но это нормальная реакция, к сожалению. Я не могу представить, если бы что с человеком должно происходить, чтобы это было нормально", – говорит Анна.

В таких случаях применяются методы стабилизации, среди которых – терапия движения глаз (EMDR) и другие психологические техники.

По словам психолога, страх – это естественная реакция, но не всегда он перерастает в посттравматическое стрессовое расстройство.

"Мы не можем говорить о ПТСР после первого боевого выхода. Так же мы не можем говорить, что он у всех будет. Так же как и сказать, что все будут контужены. Хочется кричать: не будет у всех ПТСР. Вообще статистика показывает, что только у 20% людей будет ПТСР. Даже если это военные, гражданские. Он не возникает сразу", – замечает она.

Можно ли отпускать на поле боя и на задание человека, который говорит, что боится?

"Как психолог, я могу только советовать. С точки зрения психологии, мы можем рекомендовать этому человеку быть не непосредственно в зоне боевого действия, где мы как пехотинцы отстреливаемся. Мы можем рекомендовать быть подальше, где ты выполняешь свою работу, где мы можем оставлять человека и на выполнении боевой задачи, и на восстановлении. То есть проводить параллельно с этим работу (психологическую – ред.)", – добавляет Денисова.

Перед возникновением самого ПТСР есть еще два состояния. Первое – острая стрессовая реакция. Далее идет острое стрессовое расстройство, и только потом - само посттравматическое стрессовое расстройство.

"Острая стрессовая реакция имеет срок до трех суток после ситуации, которая ее вызвала. Острое стрессовое расстройство – от трех суток до четырех недель. Посттравматическое стрессовое расстройство – более длительное. При ПТСР есть событие, которое произошло, скажем, месяц назад. Имеет место нарушение сна, негативные воспоминания. Если нет травматического события, мы не можем утверждать, что это ПТСР. Чтобы не допустить расстройства, надо вовремя обращаться за помощью", – призывает она.

Важно вовремя обратиться за психологической помощью, пока острая реакция на стресс не переросла в более постоянные ментальные проблемы

Профилактика психологических расстройств

По словам Анны Денисовой профилактика психологических расстройств включает своевременную психологическую помощь, поддержку побратимов и командиров, а также комплексную работу со специалистами.

Важную роль играет развитие резильентности – психологической устойчивости, которая помогает военным быстрее адаптироваться к стрессовым условиям.

"ПТСР не обязательно приводит нас к каким-то негативным вещам. Мы становимся сильнее в процессе, – говорит Анна, – Важно сказать и о резильентности. То есть, это наша психологическая устойчивость, насколько быстро мы можем восстановиться в тех или иных ситуациях, которые негативно на нас как-то влияют на наше состояние. Это термин идет из Америки. "Resilience" – устойчивость. Как ты шарик прижмешь, то насколько быстро он тебя отожмет обратно. Это сила собственного сопротивления".

Также важна работа с командирами и военными коллективами, поскольку правильная поддержка со стороны командиров может значительно повлиять на состояние бойцов. Денисова рекомендует создавать программы психологической поддержки, которые помогут военным не только преодолевать стрессовые расстройства, но и избегать их обострения.

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Работа военных психологов сейчас направлена не только на преодоление уже существующих проблем, но и на предотвращение их обострения. Крайне важно, чтобы военные и их семьи понимали значение психологической поддержки и не боялись обращаться за помощью, ведь это является залогом эффективного восстановления и адаптации.

Война меняет людей, и нужно помогать им адаптироваться к новой реальности, чтобы они могли вернуться к мирной жизни с минимальными психологическими последствиями.