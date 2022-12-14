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"За Рязань". Появилось видео с обломком дрона, сбитого в Киеве

Фото: появилось видео с обломком дрона, сбитого в Киеве (mil in ua)
Автор: Наталия Гурковская

Журналистам удалось снять видео, на котором видно обломок дрона-камикадзе, сбитого силами ПВО в Киеве во время атаки в среду, 14 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал "Киев".

"Вот такой обломок вражеского дрона зафиксировали в Шевченковском районе столицы журналисты телеканала", - говорится в подписи.

На кадрах можно увидеть обломок дрона, на котором написано: "За Рязань!"

Как сообщалось, в Киеве обломок от сбитого украинской системой противовоздушной обороны рано утром 14 декабря вражеского дрона типа Shahed повредил два административных здания в Шевченковском районе столицы.

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