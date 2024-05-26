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Появилось видео изнутри "Эпицентра" в Харькове в момент удара

Фото: появилось видео изнутри "Эпицентра" в Харькове в момент удара (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталья Юрченко

Полиция опубликовала новое видео момента удара по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. Кадры были сняты изнутри магазина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова в Facebook.

Опубликованное видео изучают следователи полиции. На кадрах зафиксирован момент удара по "Эпицентру".

"Четко видно, что люди совершенно не были готовы к такой атаке, находились на рабочих местах и занимались своими делами", - отметил Болвинов.

Он отметил, что тела семи жертв, разыскиваемых родственниками и коллегами, пока не удалось обнаружить. Они считаются пропавшими без вести. Так же, как те люди, останки которых уже нашли, но еще идет работа с ДНК.

"Важно! Обращаюсь к каждому, кто сейчас ищет своих близких. Сдавайте образцы ДНК - это единственный способ установить личности тех, кого уже отыскали и еще найдут на месте удара. Сообщайте об исчезновении людей, которые могли находиться в Эпицентре", - подчеркнул Болвинов. 

 

Удар по "Эпицентру"

Вчера, 25 мая, российские войска нанесли два удара по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. В момент атаки там находилось много людей.

Из-за обстрела в "Эпицентре" возник масштабный пожар. Его удавалось ликвидировать только через 16 часов после атаки.

По состоянию на 12:30 известно о 14 погибших в результате атаки. Также 43 получили ранения.

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