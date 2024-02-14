Появилось видео уничтожения российского корабля "Цезарь Куников"

Российский большой десантный корабль "Цезарь Куников" был уничтожен вблизи Алупки возле берегов Крыма. Корабль атаковали ударными морскими дронами Magura V5.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Facebook.
Успешную миссию осуществили спецназовцы "Группы 13" ГУР Минобороны. Это произошло в ночь на 14 февраля во взаимодействии со всеми составляющими Сил безопасности и обороны Украины.
"Вражеский корабль атаковали ударными морскими дронами Magura V5 у берегов временно оккупированного Крыма недалеко от города Алупка", - говорится в сообщении.
Разведка отмечает, что корабль получил критические пробоины по левому борту и начал тонуть. Символично, что российский офицер, именем которого назвали корабль, был убит ровно 101 год назад.
В ГУР объяснили, что корабль "Цезарь Куников" проекта 775 был одним из новейших российских судов. Мог вмещать 87 членов экипажа на борту. Использовался Москвой во время войн против Грузии, Сирии и Украины.
Разведчики подчеркивают, что поисково-спасательная операция оккупантов успеха не имела.
Напомним, сегодня утром в районе Алупки раздались взрывы. Россияне подняли в воздух свои вертолеты, а в сети распространились кадры с дымом в море.
При этом Минобороны РФ традиционно заявило о якобы отраженной атаке дронов.
Позже Генеральный штаб ВСУ сообщил, что у берегов временно оккупированного Крыма был уничтожен большой десантный корабль оккупантов "Цезарь Куников".
В момент поражения корабль находился в территориальных водах Украины вблизи Алупки.
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