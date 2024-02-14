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Появилось видео уничтожения российского корабля "Цезарь Куников"

Фото: ГУР потопило российский корабль "Цезарь Куников" (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

Российский большой десантный корабль "Цезарь Куников" был уничтожен вблизи Алупки возле берегов Крыма. Корабль атаковали ударными морскими дронами Magura V5.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Facebook.

Успешную миссию осуществили спецназовцы "Группы 13" ГУР Минобороны. Это произошло в ночь на 14 февраля во взаимодействии со всеми составляющими Сил безопасности и обороны Украины.

 

"Вражеский корабль атаковали ударными морскими дронами Magura V5 у берегов временно оккупированного Крыма недалеко от города Алупка", - говорится в сообщении.

Разведка отмечает, что корабль получил критические пробоины по левому борту и начал тонуть. Символично, что российский офицер, именем которого назвали корабль, был убит ровно 101 год назад.

В ГУР объяснили, что корабль "Цезарь Куников" проекта 775 был одним из новейших российских судов. Мог вмещать 87 членов экипажа на борту. Использовался Москвой во время войн против Грузии, Сирии и Украины.

Разведчики подчеркивают, что поисково-спасательная операция оккупантов успеха не имела.

Что этому предшествовало

Напомним, сегодня утром в районе Алупки раздались взрывы. Россияне подняли в воздух свои вертолеты, а в сети распространились кадры с дымом в море.

При этом Минобороны РФ традиционно заявило о якобы отраженной атаке дронов.

Позже Генеральный штаб ВСУ сообщил, что у берегов временно оккупированного Крыма был уничтожен большой десантный корабль оккупантов "Цезарь Куников".

В момент поражения корабль находился в территориальных водах Украины вблизи Алупки.

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