Появилось видео со сбитым над Россией истребителем Су-35

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Истребитель Су-35 уничтожили сегодня, 7 июня, на Курском направлении.

Пресс-служба Воздушных сил ВСУ показала видео со сбитым российским самолетом. На кадрах можно увидеть, как горит сбитый над Россией истребитель.



Напомним, что Россия активно применяет истребители Су-35. Этот самолет предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей. Он также может наносить удары по наземной инфраструктуре или войскам.

Сам Су-35 - это модернизация Су-27. Но этот истребитель также имеет и другие новые и осовремененные версии, к примеру, Су-35С.