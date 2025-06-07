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Появилось видео со сбитым над Россией истребителем Су-35

Курск, Суббота 07 июня 2025 12:34
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Появилось видео со сбитым над Россией истребителем Су-35 Фото: Воздушные силы показали видео со сбитым Су-35 (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Воздушные силы ВСУ показали видео с горящим вражеским истребителем Су-35. Его сбили над территорией РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Истребитель Су-35 уничтожили сегодня, 7 июня, на Курском направлении.

Пресс-служба Воздушных сил ВСУ показала видео со сбитым российским самолетом. На кадрах можно увидеть, как горит сбитый над Россией истребитель.

Напомним, что Россия активно применяет истребители Су-35. Этот самолет предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей. Он также может наносить удары по наземной инфраструктуре или войскам.

Сам Су-35 - это модернизация Су-27. Но этот истребитель также имеет и другие новые и осовремененные версии, к примеру, Су-35С.

Сколько самолетов потеряла РФ

Неделю назад воины СБУ осуществили историческую операцию "Паутина". В рамках операции, которую готовили более полутора лет, были атакованы четыре аэродрома России.

По данным СБУ, дроны поразили 41 самолет стратегической авиации, среди которых - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160. Это примерно треть стратегических носителей крылатых ракет РФ.

Глава СБУ Василий Малюк заявил, что России нанесли ущерб на 7 млрд долларов.

Всего с начала полномасштабной войны Украина уничтожила уже 413 самолетов России. Также оккупанты потеряли 337 вертолетов разных типов.

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