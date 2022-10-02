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Появилось видео вероятного входа ВСУ в Золотую Балку в Херсонской области: что известно

Новина українською →
Золотая Балка, Воскресенье 02 октября 2022 14:43
Появилось видео вероятного входа ВСУ в Золотую Балку в Херсонской области: что известно Фото: появилось видео вероятного входа ВСУ в Золотую Балку в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В сети появилось видео возможного входа ВСУ в населенный пункт Золотая Балка в Херсонской области. На видео украинский боец держит флаг Украины, впрочем, конкретной привязки к месту не заметно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу депутата Нововоронцовского поселкового совета Дмитрия Бурлая.

"Ни на что не намекаю))) прямо сегодня в с. Золотая Балка", - написал Бурлай в описании под видео.

Что известно о ситуации

Отметим сразу, что официального подтверждения Генштаба по освобождению села нет.

Однако пророссийские паблики активно распространяют информацию так называемых "военкоров", а те утверждают, что украинские военные начали наступление на Херсонском направлении и уже якобы ночью "взяли под свой контроль" Золотую Балку.

Кроме того, оккупационные источники уже жалуются, что ВСУ освободили Шевченковку и Беляевку, а глубина прорыва якобы достигает семи километров.

Появилось видео вероятного входа ВСУ в Золотую Балку в Херсонской области: что известно

Стоит отметить, что у россиян может быть "не все хорошо" и в районе Давидова Брода, где они молятся о том, чтобы его "не сдали".

Немало важен и тот факт, что в американском Институте изучения войны ISW сегодня сообщили о продолжении контнаступательных операций ВСУ и отметили "опасения россиян" по поводу Давидова брода.

Напомним, перед этим советник Офиса президента Алексей Арестовч заявил, что в Херсонской области "происходит беда с российскими оккупантами" , и ситуация для них может еще ухудшиться.

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