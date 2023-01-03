Появилось видео удара по российскому складу с боекомплектом в Сватово

Вооруженные силы Украины нанесли удар по вражескому складу с боекомплектом во временно оккупированном Сватово (Луганская область). Появилось видео взрыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сухопутных войск ВСУ.

Как сообщили в ВСУ, по складу отработало спецподразделение 92-й бригады. От одного выстрела склад взлетел в воздух.

Напомним, вчера стало известно, что во временно оккупированном Сватово Луганской области взорвался склад с боекомплектом российских захватчиков. ВСУ почти две недели наблюдали и фиксировали количество заезжавших на базу УРАЛов врага.

Также мы писали, что в ночь на 1 января в результате удара в оккупированной Макеевке (Донецкой области) разрушено здание местного училища №19, в котором располагались мобилизованные российские военные. По разным данным, там могли погибнуть от нескольких десятков до сотен оккупантов.

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