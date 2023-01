Появилось видео прилета в Киеве в районе Дворца ''Украина'' 31 декабря

"Сердце Киева в новогоднюю ночь. Представьте, что это произойдет в вашем центре. У России нет будущего в цивилизованном мире", - написал он.

The heart of Kyiv on New Year’s Eve. Imagine this would happen in your downtown. There is no future for russia in the civilized world

pic.twitter.com/E1L0VzzKDr