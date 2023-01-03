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Появилось видео прилета в Киеве в районе Дворца ''Украина'' 31 декабря

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Киев, Вторник 03 января 2023 21:59
Появилось видео прилета в Киеве в районе Дворца ''Украина'' 31 декабря Фото: 31 декабря ударной волной выбило стекла во Дворце "Украина" (Кирилл Тимошенко/Telegram)
Автор: Валерия Полищук

В сети появилось видео прилета в Киеве возле Дворца "Украина", который произошел 31 декабря. В результате ударной волны в здании вылетели окна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя министра иностранных дел Украины Андрея Мельника в Twitter.

"Сердце Киева в новогоднюю ночь. Представьте, что это произойдет в вашем центре. У России нет будущего в цивилизованном мире", - написал он.

Напомним, 31 декабря в Киеве во время масштабной воздушной тревоги раздалась серия мощных взрывов. Во время ракетной атаки также была повреждена гостиница.

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