Появилось видео возвращения украинских пленных из РФ

В сети обнародовали первое видео возвращения украинских пленных из России. Освободить удалось более 200 наших защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

Напомним, обмен пленниками между Украиной и Россией состоялся 21 сентября. В частности, украинская сторона вернула защитников Мариуполя, в том числе бойцов "Азова"

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