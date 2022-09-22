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Появилось видео возвращения украинских пленных из РФ

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Четверг 22 сентября 2022 00:35
Появилось видео возвращения украинских пленных из РФ Фото: Появилось видео возвращения украинских пленных из РФ (РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

В сети обнародовали первое видео возвращения украинских пленных из России. Освободить удалось более 200 наших защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

Омбудсмен отметил, что подробности следует ожидать 22 сентября.

Напомним, обмен пленниками между Украиной и Россией состоялся 21 сентября. В частности, украинская сторона вернула защитников Мариуполя, в том числе бойцов "Азова"

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