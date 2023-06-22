Появилось видео поврежденных Чонгарских мостов на границе с Крымом после "прилета"

Российские оккупанты заявляют об обстрелах мостов вблизи населенного пункта Чонгар на границе Херсонской области и Крыма. В сети появились видео после "прилетов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Россияне утверждают, что под обстрел попали автомобильные мосты через Сиваш в районе Чонгара возле административной границы с оккупированным Крымом. Оккупанты приостановили движение по поврежденным мостам.

На опубликованных кадрах видно, что повреждено не только дорожное покрытие, но и конструкции мостов.

Коллабранты и оккупанты обвиняют Украину в обстрелах мостов. Пропагандисты пишут, что удар нанесли якобы дальнобойными ракетами Storm Shadow. Украинские власти и военные пока не комментируют инцидент.

Важность мостов

Стоит отметить, что Крым с Херсонской областью соединяют три автомобильных дороги. Две из них расположены в районе Армянска (через Каланчак и Чаплынку). Другая идет из Джанкоя в Чонгар.

Отмечается, что именно этот маршрут оккупанты используют в военных целях - подвозят технику, боеприпасы и живую силу в Запорожскую область.

Напомним, что в начале войны именно из района Чонгара российская армия зашла в Херсонскую область. В сети заявляли, что якобы Чонгарские мосты были разменны перед вторжением, однако военные опровергли эту информацию.

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