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Появилось видео подрыва гранат в сельсовете на Закарпатье

Фото: появилось видео подрыва гранат в сельсовете на Закарпатье (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Наталья Юрченко

Момент подрыва гранат в Керецковском сельсовете на Закарпатье попал на видео. Кадры опубликовала Нацполиция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию.

Внимание! Видео содержит чувствительные кадры, посмотреть его можете в Telegram канале РБК-Украина по ссылке.

Известно, что депутат Керецковского сельского совета принес гранаты на заседание сессии. Мужчина подорвал их в здании сельсовета, где в момент взрыва находились его коллеги.

По предварительной информации, 26 человек получили ранения. Шесть из них в тяжелом состоянии.

Министерство внутренних дел сначала сообщило, что сам взрывник погиб. Однако затем информацию изменили и заявили, что мужчина жив, а медики проводят реанимационные мероприятия.

На месте происшествия работают спецслужбы, следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники и криминалисты. Продолжаются первоочередные следственные действия.

По данным местных СМИ, гранаты в здании сельсовета подорвал депутат Сергей Батрын от партии "Слуга народа". Причины и обстоятельства инцидента - неизвестны.

 

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