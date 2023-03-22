RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Появилось видео первых минут спасения людей из-под завалов дома в Запорожье

Фото: атака россиян по Запорожью (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталья Кава

Россия в среду, 22 марта, в очередной раз нанесла ракетный удар по мирному населению Украины. Правоохранители одни из первых прибыли в обстрелянные дома в Запорожье и помогали спасать пострадавших.

Об этом пишетРБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Патрульной полиции Запорожской области.

На опубликованном видео видно, как сотрудники полиции начинают разбирать завалы домов и доставать из-под них людей. Они также эвакуировали людей из одних домов. Оказывали им медицинскую помощь.

"Инспекторы помогали деблокировать людей из-под завалов, в первую очередь оказывали медицинскую помощь тяжелораненым, эвакуировали из разрушенных жилищ людей и сопровождали в безопасное место, поскольку существовала опасность повторного удара", - сказано в сообщении.

Кроме того, патрульные огородили территорию и регулировали беспрепятственный проезд спецтранспорта.

Ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня, 22 марта,спасатели вызволили 6 человек из-под завала после российского удара в Запорожье.

Также глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что россияне обстреляли Запорожье и остров Хортица.

В свою очередь на обстрел города отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он также опубликовал видео прямого попадания российской ракеты в здание в Запорожье.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЗапорожьеВойна России против Украиныракетный удар