Появилось видео первых минут спасения людей из-под завалов дома в Запорожье

Россия в среду, 22 марта, в очередной раз нанесла ракетный удар по мирному населению Украины. Правоохранители одни из первых прибыли в обстрелянные дома в Запорожье и помогали спасать пострадавших.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Патрульной полиции Запорожской области.

На опубликованном видео видно, как сотрудники полиции начинают разбирать завалы домов и доставать из-под них людей. Они также эвакуировали людей из одних домов. Оказывали им медицинскую помощь.

"Инспекторы помогали деблокировать людей из-под завалов, в первую очередь оказывали медицинскую помощь тяжелораненым, эвакуировали из разрушенных жилищ людей и сопровождали в безопасное место, поскольку существовала опасность повторного удара", - сказано в сообщении.

Кроме того, патрульные огородили территорию и регулировали беспрепятственный проезд спецтранспорта.