Появилось видео обмена заключенными между Россией и Западом в аэропорту Турции

Обмен заключенными между Россией и западными странами

Напомним, что сегодня, 1 августа, произошел обширный обмен заключенными между Россией и Беларусью с одной стороны и сразу несколькими западными странами с другой.

РБК-Украина подробно рассказала о данном обмене в материале - " Наибольшее со времен холодной войны: мероприятие и РФ готовят обмен заключенными ".

Мы также писали, что СМИ назвали имена тех, кого получила и отдала Россия по обмену с Западом.

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