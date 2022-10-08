Появилось видео с возможным моментом взрыва на Керченском мосту

В России показали возможный момент взрыва на Крымском мосту, где начался пожар в субботу, 8 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, опубликованное в Telegram российского пропагандиста Владимира Соловьева.
Движение по Крымскому мосту было перекрыто 8 октября после масштабного пожара. На данный момент по данным оккупантов, готовится запуск паромной переправы через пролив.
В России заявили, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Это привело к вспышке семи топливных цистерн железнодорожного состава. В повреждении переправы в РФ обвинили "украинских вандалов".
Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию из-за чрезвычайного происшествия на Крымском мосту.
РБК-Украина публиковало фото и видео пожара на Крымском мосту.
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