Появилось видео, как выглядит вокзал в Херсоне после массированного обстрела

"Боль и злость. Такие эмоции возникают, когда смотришь, как оккупанты издеваются над Херсоном. Очередной неслыханный террор. Удары по эвакуационному поезду. Несколько часов кошмары жилых кварталов", - написал Прокудин.

Что этому предшествовало

Напомним, вчера российские террористы массированно обстреливали Херсон и область. Известно, что за сутки оккупанты 161 раз атаковали регион разными видами оружия. По Херсону враг выпустил 90 снарядов.

В результате обстрелов погибли три человека, 16 - ранены.

В частности, вчера российская армия ударила по эвакуационному поезду в Херсоне. Ранены несколько сотрудников "Укрзализныци", повреждены вокзал и подвижной состав. Подробнее об атаке - читайте в материале РБК-Украина.