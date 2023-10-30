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Появилось видео последствий атаки РФ на судоремонтный завод под Одессой

Иллюстративное фото: судоремонтный завод под Одессой обстреляла Россия 30 октября (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация нанесла ракетный удар по судоремонтному заводу в Одесской области. В результате этого пострадали четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что от удара россиян разрушение понесло помещение завода и территория вокруг. Также видно, что были выбиты окна и двери, ударной волной повреждена техника.

Пострадали четыре работника завода, им оказана медицинская помощь.

По предварительным данным, Россия использовала для обстрела ракеты типа "Искандер".

Удар РФ по судоремонтному заводу под Одессой

Российские войска утром 30 октября нанести ракетный удар по судоремонтному заводу в Одесской области.

В результате вражеской атаки четверо сотрудников предприятия получили ранения разной степени тяжести. Двое пострадавших госпитализированы в больницу.

Также в результате атаки возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. Повреждены административное здание и техника предприятия.

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