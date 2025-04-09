Появилось видео допроса двух китайских пленных: какие показания они предоставили

На видео у гражданина Китая спрашивают, принимал ли он непосредственное участие в боевых действиях на территории Украины. На что один из них ответил, что его захватили в плен во время первого боевого задания, и что до этого он не участвовал в боях. Он также заявляет, что до этого не держал оружие в руках.

Другой пленный рассказал, что ему 34 года, и он родом из провинции Хенан. По его словам, они сдавались в плен втроем - двое китайцев и один россиянин. Также было еще двое китайцев, но они потерялись на поле боя.

Более того, по его словам, он был спасен украинскими военными. Ведь уже когда они сдались в плен, то попали под обстрел россиян - оккупанты сбросили взрывчатку с газом на их укрытие. В этот момент украинский военный прибежал и вытащил его.

ВСУ захватили в плен граждан Китая

Вчера стало известно, что бойцы 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ захватили в плен на одном из направлений двух китайцев. Президент Владимир Зеленский показал видео с пленными.

На фоне этих событий Украина вызвала временного поверенного в делах Китая из-за участия граждан КНР в войне на стороне России. А Министерство иностранных дел Китая заявило, что "выясняет ситуацию" с Украиной.

Госдеп США резко отреагировал на китайских солдат в плену ВСУ, заявив, что Китай является одним из основных пособников России.

"Мы осведомлены о сообщениях, что Украина захватила двух китайских граждан, которые воевали на стороне России в Украине. Китай является основным пособником России в этой войне", - заявила пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс.