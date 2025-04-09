Появилось видео допроса двух китайских пленных: какие показания они предоставили

Служба безопасности Украины провела допрос китайских солдат, которые попали в плен в Украине. Они рассказали о том, как попали в плен.
Как сообщает РБК-Украина, видео допроса опубликовал президент Владимир Зеленский в Telegram.
На видео у гражданина Китая спрашивают, принимал ли он непосредственное участие в боевых действиях на территории Украины. На что один из них ответил, что его захватили в плен во время первого боевого задания, и что до этого он не участвовал в боях. Он также заявляет, что до этого не держал оружие в руках.
Другой пленный рассказал, что ему 34 года, и он родом из провинции Хенан. По его словам, они сдавались в плен втроем - двое китайцев и один россиянин. Также было еще двое китайцев, но они потерялись на поле боя.
Более того, по его словам, он был спасен украинскими военными. Ведь уже когда они сдались в плен, то попали под обстрел россиян - оккупанты сбросили взрывчатку с газом на их укрытие. В этот момент украинский военный прибежал и вытащил его.
Вчера стало известно, что бойцы 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ захватили в плен на одном из направлений двух китайцев. Президент Владимир Зеленский показал видео с пленными.
На фоне этих событий Украина вызвала временного поверенного в делах Китая из-за участия граждан КНР в войне на стороне России. А Министерство иностранных дел Китая заявило, что "выясняет ситуацию" с Украиной.
Госдеп США резко отреагировал на китайских солдат в плену ВСУ, заявив, что Китай является одним из основных пособников России.
"Мы осведомлены о сообщениях, что Украина захватила двух китайских граждан, которые воевали на стороне России в Украине. Китай является основным пособником России в этой войне", - заявила пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс.
Сегодня РБК-Украина, со ссылкой на источники в спецслужбах, писала о том, что СБУ уже допросила пленных китайцев и назвала их имена.
Также по словам Зеленского, Китай знал об участии своих граждан в войне против Украины на стороне Российской Федерации.
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