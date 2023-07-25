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Появилось видео атаки истребителя РФ на беспилотник США над Сирией

Фото: истребитель РФ нанес удар по американскому беспилотнику в Сирии (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российский истребитель атаковал ракетами американский беспилотник в небе над Сирией.

Как сообщает РБК-Украина, видео атаки беспилотника опубликовал военный аналитик Моше Шварц в своем микроблоге в Twitter.

Известно, чтоистребитель РФ обстрелял сигнальными ракетами американский беспилотник в небе над Сирией. Однако управляющему им дистанционно оператору БПЛА удалось удержать его в воздухе и вернуть на базу.

На опубликованных кадрах заметно, что россияне поначалу вели наблюдение за беспилотником MQ-9 Reaper. Затем они вероятно сбросили на него топливо, но это не помешало его полету. В результате истребители запустили по беспилотнику сигнальные ракеты.

Следует напомнить, что во вторник, 18 июля, в СМИ появилась информация о том, что в Сирии российский истребитель Су-35 перехватил американский разведчик MC-12.

Провокации россиян

Напомним, еще в июне генерал-лейтенант, командующий Центральным командованием ВВС США Алекс Гринкевич заявлял, что Россия занимается "шутовством в воздухе" Сирии. При этом российские власти поощряют подобные действия.

США не раз сообщали, что россияне часто летают над американскими военными базами в Сирии.

Также в марте российский истребитель сбил американский беспилотник над акваторией Черного моря.

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