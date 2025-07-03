Появились видео "прилета" вражеских дронов по зданию ТЦК в Полтаве

Российская армия утром 3 июля атаковала здания ТЦК в Полтаве. В сети показали видео удара вражеских "Шахедов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на платформу для поддержки Украины United24 в Instagram.

"Российские силы утром 3 июля совершили атаку дронами на территориальный центр рекрутинга возле центрального рынка Полтавы. Предварительно сообщают, что несколько человек погибли, есть раненые", - говорится в сообщении.

Удар по ТЦК в Полтаве

Сегодня утром российские оккупанты атаковали Полтаву ударными дронами. Враг атаковал "Шахедами" здания ТЦК и СП.

Как сообщали Сухопутные войска ВСУ, было попадание по зданию Полтавского объединенного городского ТЦК и СП, там возник пожар. Также известно о еще одном попадании рядом со зданием Полтавского областного ТЦК и СП.

Кроме того, из-за налета дронов в Полтаве повреждены дома, учебные заведения, магазины, автомобили.

По состоянию на 15:00 известно о двух погибших и десятках раненых. Среди травмированных - двое военных ТЦК и двое воинов ВСУ.

Больше о последствиях удара по Полтаве - в материале РБК-Украина.

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