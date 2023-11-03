Появились подробности смертельного ДТП с участием народного депутата

Народный депутат от "Батькивщины" Андрей Николаенко подтвердил, что стал участником ДТП в Житомирской области, в которой погибла 18-летняя девушка. Также в сети появилось видео с места аварии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу нардепа и соответствующее видео в сети.

Что говорит Николаенко

"К сожалению, это правда. Сегодня со мной произошло самое страшное, что может случиться с водителем - под колесами автомобиля, которым я управлял, погиб человек. Вы уже знаете все обстоятельства происшествия из сообщений в СМИ...", - написал народный депутат в сети.

По его словам, во время ДТП он "был трезвым, я не нарушал правил, но трагедии избежать не удалось". Также он пообещал "всячески способствовать следственным действиям", которые сейчас проводит ГБР и "добровольно пройти все необходимые экспертизы".

В сети появилось видео с места происшествия

Также в сети распространилось видео с места ДТП. Его опубликовал депутат Александр Федиенко.

Что известно о ДТП

Напомним, что сегодня произошло ДТП с участием народного депутата, в результате чего погибла 18-летняя девушка.

Около 9:45, на трассе Киев-Чоп в с. Березовцы Житомирского района водитель автомобиля Mercedes-Benz GLE, двигаясь в направлении г. Чоп в крайней левой полосе движения, совершил наезд на пешехода. В результате ДТП 18-летняя девушка погибла на месте происшествия.

Предварительная квалификация дела - нарушение правил дорожного движения - в случае доказательства вины народному депутату грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет. ГБР проводит расследование.

По данным ряда СМИ, в автомобиле находился вместе со своей супругой народный депутат от партии "Батькивщина" Андрей Николаенко.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.