Появились первые кадры последствий циничного удара россиян по Харькову

Обстрел Украины

В ночь 26 июля под вражеским ударом был не только Харьков. Также россияне ударили по Днепру, в результате чего была повреждена многоэтажка и предприятия. По предварительным данным, погиб мужчина и пострадала женщина.

Кроме того, оккупанты атаковали Каменское Днепропетровской области, там возник пожар.

Как известно, под массированным ударом была Шостка Сумской области. В результате ночной атаки три человека ранены.

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