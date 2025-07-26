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Появились первые кадры последствий циничного удара россиян по Харькову

Фото: РФ массированно ударила по Харькову 26 июля (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия в ночь на 26 июля нанесла массированный комбинированный удар по Харькову. Спасатели показали первые кадры последствий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Этой ночью российские оккупанты три часа обстреливали Харьков и область. Россияне применили управляемые авиабомбы, ракеты и дроны.

В Киевском районе вражеские обстрелы вызвали масштабные пожары на территории предприятия. Взрывной волной также повреждены многоэтажки.

ГСЧС подтвердила, что россияне нанесли повторный удар, когда подразделения пожарных прибыли на место и начали тушить огонь. В результате этого предварительно пострадали пять человек, из которых трое - спасатели. Повреждены три пожарно-спасательных авто.

"Несмотря на опасность, пожарные проявили чрезвычайное мужество: они спасали людей из-под обстрелов и переводили их в укрытие. Всего удалось спасти шесть человек, среди них двое детей", - говорится в сообщении.

 

Фото: в результате удара РФ по Харькову пострадали спасатели (t.me/dsns_telegram)

 

Обстрел Украины

В ночь 26 июля под вражеским ударом был не только Харьков. Также россияне ударили по Днепру, в результате чего была повреждена многоэтажка и предприятия. По предварительным данным, погиб мужчина и пострадала женщина.

Кроме того, оккупанты атаковали Каменское Днепропетровской области, там возник пожар.

Как известно, под массированным ударом была Шостка Сумской области. В результате ночной атаки три человека ранены.

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