Появились первые кадры последствий циничного удара россиян по Харькову

Российская армия в ночь на 26 июля нанесла массированный комбинированный удар по Харькову. Спасатели показали первые кадры последствий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Этой ночью российские оккупанты три часа обстреливали Харьков и область. Россияне применили управляемые авиабомбы, ракеты и дроны. В Киевском районе вражеские обстрелы вызвали масштабные пожары на территории предприятия. Взрывной волной также повреждены многоэтажки.



ГСЧС подтвердила, что россияне нанесли повторный удар, когда подразделения пожарных прибыли на место и начали тушить огонь. В результате этого предварительно пострадали пять человек, из которых трое - спасатели. Повреждены три пожарно-спасательных авто. "Несмотря на опасность, пожарные проявили чрезвычайное мужество: они спасали людей из-под обстрелов и переводили их в укрытие. Всего удалось спасти шесть человек, среди них двое детей", - говорится в сообщении. Фото: в результате удара РФ по Харькову пострадали спасатели (t.me/dsns_telegram)