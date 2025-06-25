Появились первые кадры последствий ночного удара по Харькову

В сети показали первые кадры последствий удара по Харькову ночью 25 июня. Город атаковали вражеские беспилотники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую облпрокуратуру.
Правоохранители показали видео последствий попадания БПЛА "Герань-2" по Киевскому району города Харькова.
На видео видно пожар в новостройке и ликвидацию последствий атаки.
Начальник отдела Харьковской областной прокуратуры уточнил, что россияне использовали для удара по Харькову семь "Шахедов". Известно о попадании в многоэтажку и гражданское предприятие.
"За медицинской помощью обратился один человек. К счастью, у него незначительные ранения", - сказал представитель прокуратуры.
Он также уточнил, что по факту совершения военного преступления было открыто уголовное производство.
Этой ночью россияне в очередной раз атаковали Украину дронами. Известно, что российские беспилотники пытались атаковать Вилково Одесской области.
Также россияне били дронами по Харькову. По сообщениям местных властей, под ударом было гражданское предприятие в Киевском районе. Пострадал 64-летний мужчина.
Кроме того, враг обстрелял Запорожье, там повреждены частные дома, есть пострадавшие.
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