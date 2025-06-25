Появились первые кадры последствий ночного удара по Харькову

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую облпрокуратуру .

Правоохранители показали видео последствий попадания БПЛА "Герань-2" по Киевскому району города Харькова.

На видео видно пожар в новостройке и ликвидацию последствий атаки.



Начальник отдела Харьковской областной прокуратуры уточнил, что россияне использовали для удара по Харькову семь "Шахедов". Известно о попадании в многоэтажку и гражданское предприятие.

"За медицинской помощью обратился один человек. К счастью, у него незначительные ранения", - сказал представитель прокуратуры.

Он также уточнил, что по факту совершения военного преступления было открыто уголовное производство.

