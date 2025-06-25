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Появились первые кадры последствий ночного удара по Харькову

Харьков, Среда 25 июня 2025 07:10
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Появились первые кадры последствий ночного удара по Харькову Фото: в сети показали последствия обстрела Харькова (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В сети показали первые кадры последствий удара по Харькову ночью 25 июня. Город атаковали вражеские беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую облпрокуратуру.

Правоохранители показали видео последствий попадания БПЛА "Герань-2" по Киевскому району города Харькова.

На видео видно пожар в новостройке и ликвидацию последствий атаки.

Начальник отдела Харьковской областной прокуратуры уточнил, что россияне использовали для удара по Харькову семь "Шахедов". Известно о попадании в многоэтажку и гражданское предприятие.

"За медицинской помощью обратился один человек. К счастью, у него незначительные ранения", - сказал представитель прокуратуры.

Он также уточнил, что по факту совершения военного преступления было открыто уголовное производство.

Атака дронов на Украину

Этой ночью россияне в очередной раз атаковали Украину дронами. Известно, что российские беспилотники пытались атаковать Вилково Одесской области.

Также россияне били дронами по Харькову. По сообщениям местных властей, под ударом было гражданское предприятие в Киевском районе. Пострадал 64-летний мужчина.

Кроме того, враг обстрелял Запорожье, там повреждены частные дома, есть пострадавшие.

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Харьков Война в Украине Атака дронов
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