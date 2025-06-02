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Появились кадры последствий удара РФ по жилому массиву в Сумах

Понедельник 02 июня 2025 15:58
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Появились кадры последствий удара РФ по жилому массиву в Сумах Фото: армия РФ массированно атаковала Сумы (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владислава Ткаченко

Россия 2 июня массированно атаковала Сумах. Спасатели показали фото и видео последствий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Сегодня утром 2 июня российские оккупанты обстреляли жилой район в городе Сумы.

После ударов сотрудники ГСЧС оперативно обследовали территорию и оказали помощь пострадавшим. Под завалами людей не обнаружили.

Фото: Атака РФ на Сумы (t.me/dsns_sumy)

Как сообщают в ГСЧС, в результате атаки повреждены 6 частных домов, 3 дачные постройки и один объект промышленной инфраструктуры.

Спасатели продолжают работать на месте происшествия.

Атака на Сумы

Сегодня утром российские войска обстреляли город Сумы, нанеся удары по жилым районам и промышленным объектам. Взрывы прогремели около 10:15, в результате чего повреждены по меньшей мере два места.

По информации Сумской ОГА, в результате обстрела две женщины получили осколочные ранения. Пострадавших госпитализировали, сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь.

На месте происшествия работают спасатели и экстренные службы, которые обследуют территорию и оценивают ущерб. Детали относительно типа примененного оружия и масштабов разрушений уточняются.

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