Появились кадры последствий удара РФ по жилому массиву в Сумах
Россия 2 июня массированно атаковала Сумах. Спасатели показали фото и видео последствий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
Сегодня утром 2 июня российские оккупанты обстреляли жилой район в городе Сумы.
После ударов сотрудники ГСЧС оперативно обследовали территорию и оказали помощь пострадавшим. Под завалами людей не обнаружили.
Как сообщают в ГСЧС, в результате атаки повреждены 6 частных домов, 3 дачные постройки и один объект промышленной инфраструктуры.
Спасатели продолжают работать на месте происшествия.
Атака на Сумы
Сегодня утром российские войска обстреляли город Сумы, нанеся удары по жилым районам и промышленным объектам. Взрывы прогремели около 10:15, в результате чего повреждены по меньшей мере два места.
По информации Сумской ОГА, в результате обстрела две женщины получили осколочные ранения. Пострадавших госпитализировали, сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь.
На месте происшествия работают спасатели и экстренные службы, которые обследуют территорию и оценивают ущерб. Детали относительно типа примененного оружия и масштабов разрушений уточняются.
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