Появились кадры последствий удара РФ по жилому массиву в Сумах

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС .

Как сообщают в ГСЧС, в результате атаки повреждены 6 частных домов, 3 дачные постройки и один объект промышленной инфраструктуры.

После ударов сотрудники ГСЧС оперативно обследовали территорию и оказали помощь пострадавшим. Под завалами людей не обнаружили.

Атака на Сумы

Сегодня утром российские войска обстреляли город Сумы, нанеся удары по жилым районам и промышленным объектам. Взрывы прогремели около 10:15, в результате чего повреждены по меньшей мере два места.

По информации Сумской ОГА, в результате обстрела две женщины получили осколочные ранения. Пострадавших госпитализировали, сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь.

На месте происшествия работают спасатели и экстренные службы, которые обследуют территорию и оценивают ущерб. Детали относительно типа примененного оружия и масштабов разрушений уточняются.



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