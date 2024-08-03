Появились кадры последствий удара по объекту инфраструктуры в Винницкой области

"В результате попадания возник масштабный пожар на объекте критической инфраструктуры. К счастью, никто из работников предприятия и гражданское население не пострадали", - говорится в сообщении.

К ликвидации пожара от ГСЧС привлекалось 64 спасателя и 23 единицы техники.

Также до тушения пожара привлекли два пожарных поезда от "Укрзализныци", чтобы обеспечить бесперебойную подачу воды.

Фото: в Винницкой области горел объект критической инфраструктуры (facebook.com/dsnsvin)