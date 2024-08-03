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Появились кадры последствий удара по объекту инфраструктуры в Винницкой области

Фото: в Винницкой области вспыхнул объект инфраструктуры после атаки (facebook.com/dsnsvin)
Автор: Наталья Юрченко

В Винницкой области в результате ночной атаки дронов был поврежден объект критической инфраструктуры. Там возник масштабный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление ГСЧС в Винницкой области.

"В результате попадания возник масштабный пожар на объекте критической инфраструктуры. К счастью, никто из работников предприятия и гражданское население не пострадали", - говорится в сообщении.

К ликвидации пожара от ГСЧС привлекалось 64 спасателя и 23 единицы техники.

Также до тушения пожара привлекли два пожарных поезда от "Укрзализныци", чтобы обеспечить бесперебойную подачу воды.

 

Фото: в Винницкой области горел объект критической инфраструктуры (facebook.com/dsnsvin)

 

Что известно о ночной атаке

В ночь на 3 августа российская армия атаковала Украину, выпустив 29 дронов-камикадзе, а также четыре ракеты - две зенитные и две противорадиолокационные.

Силы противовоздушной обороны уничтожили 24 беспилотника. ПВО работала в девяти областях - Херсонской, Одесской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Киевской, Винницкой и Житомирской.

В Винницкой области был атакован объект критической инфраструктуры.

Также известно, что в Николаевской области возник пожар из-за падения обломков сбитых дронов.

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ГСЧСВинницкая областьПожарВойна в УкраинеАтака дронов