Появились кадры последствий ударов дронов в городе Березань под Киевом

В Киевской области этой ночью из-за вражеской дроновой атаки пострадали два человека в городе Березань. Чрезвычайники показали кадры с места ликвидации последствий обстрела.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС .

Как сообщили спасатели, этой ночью в г. Березань был ликвидирован пожар в частном домовладении, который "возник в результате падения обломков БПЛА".

"На месте обнаружены двое пострадавших, которым оказана медицинская помощь", - рассказали в чрезвычайники.

Тут стоит отметить, что перед этим представители власти Киевской области сообщали о двух пострадавших в регионе в результате российской дроновой атаки накануне поздно вечером. Населенный пункт не указывался, но речь шла о Броварском районе.

Массированная воздушная атака в ночь на 24 мая

Напомним, вечером в пятницу, 23 мая, фиксировалось движение ударных беспилотников в направлении столицы, а также были замечены "Шахеды" в Киевской области. На фоне дроновой атаки раздавались взрывы в Киеве и области, началась работа сил и средств ПВО.

Позже стало известно, что в столице фиксировали падение обломков сбитых БПЛА врага в Голосеевском районе, где произошел пожар. Кроме того, известно о двух пострадавших в Киевской области в Броварском районе из-за дроновую атаку.

Добавим, что во время "второй волны" воздушной атаки с применением дронов и баллистических ракет ночью в Киеве снова раздавались взрывы, в столице активно велась работа ПВО. Сообщалось о падении обломков вражеских воздушных целей в ряде районов, и появились данные о 8 пострадавших.

Утром в ГСЧС рассказали о ликвидации последствий в Киеве, и показали фото.