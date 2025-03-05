Появились кадры последствий ночной атаки дронов на Киевскую область

Российские войска в ночь на 5 марта атаковали Киевскую область дронами. Были повреждены дома, автомобили, склады, детсад и школа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА.

Однако в результате вражеской атаки в Бориспольском районе зафиксировали повреждения. По данным Киевской ОВА, повреждены окна 85 квартир в двух многоквартирных домах, 20 автомобилей, два микроавтобуса, магазин, частный дом, два складских помещения, два ангара, окна детского сада и школы.

Попаданий в объекты критической инфраструктуры не зафиксировано, информации о пострадавших нет.

Воздушная тревога в Киевской области объявлялась трижды за ночь. В области работали силы противовоздушной обороны, есть сбитые цели.

Ночная атака РФ

Поздно вечером 4 марта глава Киевской ОВА сообщил о вражеской атаке дронов. Он отмечал, что была повреждена многоэтажка, а также возник пожар на одном из предприятий.

Кроме того, была снова атакована Одесская область. В результате удара повреждена гражданская и критическая инфраструктура, погиб человек. Как сообщает ДТЭК, вчера вечером враг атаковал еще один энергетический объект в Одесской области. Это уже четвертый удар по энергосистеме региона за две недели.

Оккупанты также нанесли ракетный удар по городу Павлоград, были повреждены промышленные предприятия и дома.

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