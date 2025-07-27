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Появились кадры последствий ночного налета дронов на Харьков

Фото: российские дроны атаковали Харьков (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты в ночь на 27 июля атаковали Харьков и пригород дронами. Возникли пожары, есть повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

Как отметил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, враг атаковал Киевский район Харькова десятью дронами.

В Харькове повреждены гражданское предприятие и частный дом, а в пригороде (с. Малая Даниловка) - производственно-хозяйственное сооружение.

По данным ГСЧС, по состоянию на утро все пожары в Харькове ликвидированы. Информация о жертвах и пострадавших не поступала.

 

Фото: РФ атаковала Харьков дронами (t.me/dsns_telegram)

Как сообщало РБК-Украина, поздно вечером 26 июля российские дроны атаковали Харьков. В результате налета беспилотников в городе возникли пожары.

 

Напомним, в ночь на 26 июля российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине. Захватчики выпустили 208 дронов и 27 ракет, большинство целей сбили, но были и "прилеты".

Под ударом были Харьков, Днепр, Каменское и Шостка. Больше о последствиях российской атаки - в материале РБК-Украина.

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ГСЧСХарьковВойна в УкраинеАтака дронов