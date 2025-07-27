Появились кадры последствий ночного налета дронов на Харьков

Как отметил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, враг атаковал Киевский район Харькова десятью дронами.

В Харькове повреждены гражданское предприятие и частный дом, а в пригороде (с. Малая Даниловка) - производственно-хозяйственное сооружение.

По данным ГСЧС, по состоянию на утро все пожары в Харькове ликвидированы. Информация о жертвах и пострадавших не поступала.

Фото: РФ атаковала Харьков дронами (t.me/dsns_telegram)

Как сообщало РБК-Украина, поздно вечером 26 июля российские дроны атаковали Харьков. В результате налета беспилотников в городе возникли пожары.