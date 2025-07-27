Появились кадры последствий ночного налета дронов на Харьков

Российские оккупанты в ночь на 27 июля атаковали Харьков и пригород дронами. Возникли пожары, есть повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

Как отметил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, враг атаковал Киевский район Харькова десятью дронами. В Харькове повреждены гражданское предприятие и частный дом, а в пригороде (с. Малая Даниловка) - производственно-хозяйственное сооружение. По данным ГСЧС, по состоянию на утро все пожары в Харькове ликвидированы. Информация о жертвах и пострадавших не поступала. Фото: РФ атаковала Харьков дронами (t.me/dsns_telegram) Как сообщало РБК-Украина, поздно вечером 26 июля российские дроны атаковали Харьков. В результате налета беспилотников в городе возникли пожары.