Появились кадры последствий массированной атаки дронов на Киевскую область

Рекордная атака на Украину

В ночь на 18 мая Россия выпустила по Украине рекордное количество дронов - 273 беспилотника. Предыдущий рекорд был в феврале 2025 года, тогда россияне ударили 267 дронами.

Этой ночью силы ПВО уничтожили 88 дронов. Еще 128 беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий). Один дрон еще в воздухе.

Стоит отметить, что воздушная тревога в Киеве продолжается уже более 8 часов. Самая длинная тревога в столице - 9 часов 56 минут. В Киеве также зафиксировали повреждения в двух районах. К счастью, обошлось без пострадавших.

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