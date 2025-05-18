Появились кадры последствий массированной атаки дронов на Киевскую область

Россия в ночь на 18 мая массированно атаковала Киевскую область дронами. Спасатели показали фото и видео последствий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС .

В Фастовском районе разрушены склад (500 кв.м) и хозяйственная постройка. Возник пожар в медцентре на площади 5000 кв.м. На местах попаданий работают 55 спасателей и 17 единиц техники ГСЧС.

В Обуховском районе разрушен жилой дом, погибла женщина 1997 года рождения. Ранения получили три человека: 1966, 1964 годов рождения и ребенок 2019 года рождения. Повреждена многоэтажка, горели гаражи.

В результате ночной массированной атаки в Киевской области зафиксированы разрушения и пожары в нескольких общинах.

Рекордная атака на Украину

В ночь на 18 мая Россия выпустила по Украине рекордное количество дронов - 273 беспилотника. Предыдущий рекорд был в феврале 2025 года, тогда россияне ударили 267 дронами.

Этой ночью силы ПВО уничтожили 88 дронов. Еще 128 беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий). Один дрон еще в воздухе.

Стоит отметить, что воздушная тревога в Киеве продолжается уже более 8 часов. Самая длинная тревога в столице - 9 часов 56 минут. В Киеве также зафиксировали повреждения в двух районах. К счастью, обошлось без пострадавших.

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