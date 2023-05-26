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Из-под завалов ветклиники в Днепре достали тело еще одного погибшего

Фото: из-под завалов ветклиники в Днепре достали тело еще одного погибшего (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Елизавета Драбкина

Из-под завалов здания ветклиники в Днепре, которое обстреляли российские оккупанты, достали тело еще одного погибшего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Спасатели извлекли тело погибшего мужчины из-под завалов в Днепре.

Таким образом, в результате вражеского обстрела погибли два человека.

Обстрел Днепра

Российские оккупанты совершили ракетный удар по поликлинике и ветеринарной клинике в Днепре.

На данный момент известно, что из-за обстрела 23 человека получили ранения, четыре считают пропавшими без вести.

Все детали российской атаки по Днепру - читайте в материале РБК-Украина.

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